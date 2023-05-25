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Nagehan Alçı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i hedef aldı: Lukaşenko gibi diktatör

Nagehan Alçı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i hedef aldı: Lukaşenko gibi diktatör

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i diktatörlükle suçladı. Alçı, “Aliyev Azerbaycan’ın demokratik yolla seçilmiş lideri değil, Lukaşenko gibi bir diktatör” dedi.

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Geçmişte hakkında “Azerbaycan’a giriş yasağı getirildiği” iddiasıyla gündeme gelen Nagehan Alçı yaptığı yeni bir paylaşımla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i hedef aldı.

Alçı, aşırı sağcı siyasetçi olarak tanımladığı Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın Cumhur ittifakı ve Millet İttifakını esir almakla itham etti. Alçı'nın paylaşımına yanıt veren Sinan Oğan, Alçı'nın hayal ürünü sattığını yazdı.

Türkiye'de Azerbaycan karşıtı cephe oluşturma iddiası

Oğan ayrıca Alçı'yı Azerbaycan cumhurbaşkanının Türkiye’de iç politikaya karıştığını iddia edip Türkiye’de Azerbaycan karşıtı bir cephe oluşturmakla suçladı.

"Lukaşenko gibi bir diktatör"

Oğan'ın paylaşımına yanıt veren Alçı, Sinan Bey, sizin Azeri Ümit Bey’in de Çerkes kimliğiyle asla ilgili değilim. İkiniz de aşırı-sağcısınız.. Çerkesler, Azeriler soydaşımızdır. Fakat Aliyev, Azerbaycan’ın demokratik yolla seçilmiş lideri değil, Lukaşenko gibi bir diktatör. Bu gerçek açık ve nettir… dedi.

Nagehan Alçı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hem destek hem tepki aldı.

İstenmeyen kişi ilan edilmişti

Patronlar dünyası'nda yer alan habere göre Nagehan Alçı, yıllar önce 2009 yılında Ermenistan’a bir yazı dizisi için gidip oradan Dağlık Karabağ’a geçtiğini, Azerbaycan’ın kendisini “persona non grata” (“istenmeyen kişi”) ilan ettiğini, uzun süre ülkeye girişinin yasaklandığını, akabinde Azerbaycan’ın kendisine uygulanan giriş yasağını kaldırdığını belirtmişti.

Nagehan Alçı, 20 Kasım 2009 tarihinde Akşam Gazetesi''nde, “Nagehanakert” başlıklı yazısında da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının kendisini “persona non grata” ilan ettiğini ifade etmişti.

Alçı, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı beni ‘persona non grata’ yani ‘ istenmeyen kişi’ ilan etmiş. Bildiğim kadarıyla bu mertebe diplomatik kişilere verilebilir. Gazetecilere değil" sözlerini kullanmıştı.

Yasaklı listesinden nasıl çıktığını anlattı

Nagehan Alçı, hakkında verilen Azerbaycan’a giriş yasağının nasıl kalktığını ise şu sözlerle anlatmıştı:

"2013 yılında elçilikten bir telefon aldım. Türkiye’den yasaklılar listesinde adımın olmasını garipsediklerini, bunu düzeltmek istediklerini söylediler ve Aliyev’e Ermenistan üzerinden Karabağ’a gidişimin siyasi bir kastı olmadığını belirten bir mektup yazmamı talep ettiler. Hakkımdaki karar böyle kalktı."

"Soykırımla yüzleşmeliyiz"

Nagehan Alçı, 2015 yılında Milliyet gazetesinde yazdığı "Soykırımla yüzleşmek yeni Türkiye için elzemdir" başlıklı yazısında "Ben ‘soykırım’ kelimesine karşı takınılan tavrı hastalıklı buluyorum. Bu tavrın son yıllardaki yüzleşme tavrıyla taban tabana zıt olduğunu düşünüyorum. Kendimizi kandırmayı bir kenara bırakalım: Bütün açık kaynaklar da doğruluyor ki Talat-Enver ve Cemal Paşa’lar tehcir kararıyla Osmanlı’da yaşayan bütün Ermenileri hedef aldılar" ifade etmişti.

Nagehan Alçı, "Kısacası 1915’le yüzleşmek -bizi ne kadar rahatsız ederse etsin- esasen soykırımla yüzleşmektir. Ve bu yüzleşme yeni Türkiye’nin kurulması için elzemdir" cümlelerini kullanmıştı.

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