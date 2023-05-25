Türk firmaları 850 milyon dolarlık hedefle ABD pazarına odaklandı

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı: - "ABD’ye 2022’de 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 800-850 milyon dolar arasında"

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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ABD ile yaptıkları ticaretin her geçen yıl arttığını belirterek, " ABD’ye 2022’de 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 800-850 milyon dolar arasında. ABD’de Türk ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığını görünce, bu hedefe rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir tarafından şekerleme, çikolata, bisküvi, atıştırmalık ürünler, hazır yiyecekler ve dondurma üreticilerinin katıldığı ABD’nin Şikago kentinde bu yıl 26’ncı kez düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı "Sweets & Snacks Expo 2023" fuarına Türk şirketler yoğun ilgi gösterdi.

Çikolata, şekerleme, bisküvi, atıştırmalık ürünler, hazır yiyecekler ve dondurma sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımcı olduğu fuara, Türkiye 13’üncü kez milli katılım organizasyonu düzenledi.

Türkiye’nin, 2022’de 708 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke olan ABD’de düzenlenen fuarda; 23 Türk firması yer aldı.

Fuarın açılışında AA muhabirine değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ABD raflarında her geçen gün etkinliği artan Türk markalarının; ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen fuarda ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Taycı, Türk ürünlerine ABD’de her geçen gün rağbetin arttığına dikkati çekerek, 2023 için ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 15-20 artış beklediklerini, ihracatın 800-850 milyon dolar arasına çıkabileceğini söyledi.

ABD ile ticarette son 7 yıllık periyotta her yıl ortalama yüzde 15-20 arasında büyüme yakaladıklarına işaret eden Taycı, "ABD halkının her geçen gün ürünlerimize karşı ilgileri biraz daha artıyor. Bu ilgiye üreticilerimiz, sanayicilerimiz aynı şekilde karşılık veriyor ve buna göre pozisyon alıyor. ABD halkının sevmiş olduğu tatları, lezzetleri ön plana çıkarıyorlar.

Hatta ambalaj tasarımlarını buna göre belirliyor, sunum şekillerini değiştiriyorlar. Biz de ABD’ye daha fazla ihracat yapmak isteyen üreticilerimize, 'Ürünlerinizi daha fazla Amerikanize edin' diyoruz. Böylece, ABD pazarında Türk ürünleri daha fazla ön plana çıkabiliyor. Türk ürünleri ABD raflarındaki etkinliği de artırmış oluyor." açıklamasını yaptı.

- "Ne kadar temas kurulursa ticaretimizi daha çok artıracağımıza inanıyoruz"

Taycı, İHBİR olarak kendilerinin de ABD’ye ticaretin artmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, ticareti geliştirmek adına üyeleri için organizasyonlar düzenlediklerini kaydetti.

ABD’den alım heyetlerini Türkiye’ye getirdiklerini, sektörel satın almacıları üreticilerle buluşturduklarını ifade eden Taycı, "Sonrasında Türkiye’deki üreticilerimizi, firmalarımızı alıp ABD’ye götürüyoruz. Türk firmalarımızı ABD’de büyük alıcılarla buluşturuyoruz. ABD’nin Şikago, New York, Las Vegas ve Miami gibi çeşitli bölgelerinde gıda ile ilgili düzenlenen tüm organizasyonlarda İHBİR olarak yer alıyor ve buradan edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşıyoruz.

Bu organizasyonlara üyelerimizin katılması için yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü, o ülkenin kültürünü öğrenirsek daha fazla ticaret yapabileceğimizi biliyoruz. Ne kadar temas kurulursa ne kadar ülke ziyaret edilirse ticaretimizi daha çok artıracağımıza inanıyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Taycı, "ABD’ye Türk firmalarının ilgisi her geçen gün artıyor. Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı ‘Sweets & Snacks Expo’ya da çok fazla talep geldi. 30’a yakın Türk firması fuar alanında yer olmadığı için katılamadı.

Biz de durumu çözebilmek adına fuar idaresiyle temas kurduk. Ancak, bu yıl için Türk firmalara ayrılan bölümü genişletemedik. Temaslarımız gelecek yıl için devam ediyor. Çok daha büyük bir alanda yer almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tahıl Koridoru, Türkiye'nin siyasi ve bürokratik çok önemli zaferlerinden "

ABD’de düzenlenen fuarda Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’nin girişimleriyle oluşturulan "Tahıl Koridoru" hakkında da değerlendirmeler yapan Taycı, Tahıl Koridoru'nun Türkiye'nin siyasi ve bürokratik çok önemli zaferlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Taycı, "Eğer Tahıl Koridoru açılmamış olsaydı insanoğlu tahıl ve hububatta, yani en temel gıdada, dünya üretiminin yüzde 30'luk bölümünü oluşturan Rusya ve Ukrayna'nın ürünlerine erişemeyecekti. Eğer iki ülkenin ürünleri pazardan çekilmiş olsaydı, fiyatların ne kadar yükselebileceğini tahmin etmek zor olmazdı.

Şu anda en güncel rakamlarla yaklaşık 600 gemi ile 31 milyon tona yakın hububat ve tahıl ürünü dünya pazarlarına arz edildi. Bu ürünlerin yüzde 30'luk bölümünü Uzak Doğu ülkeleri, yüzde 40'lık bölümünü ise Avrupa alıyor. Yüzde 13'lük bölümü de Türkiye’ye geliyor." ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını anımsatan Taycı, "Bizim arzumuz en azından 8 aylık ya da 1 yıllık bir uzatmaydı. Ancak, Türkiye'nin koordinasyonunda ve organizatörlüğünde bu sürecin devam etmesini bekliyoruz." dedi.