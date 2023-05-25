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Antalya'da servis aracı otomobille çarpıştı: Yaralılar var

Antalya'da servis aracı otomobille çarpıştı: Yaralılar var

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan 12 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Serik ilçesi D-400 karayolu Kadıoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine gitmekte olan Turgay K.'nın kullandığı 07 AGZ 977 plakalı servis minibüsü ile İlker Ö.'nün kullandığı 42 EEM 98 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Otel çalışanlarının bulunduğu servis aracında yaralanan 12 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Servis şoförü Turgay K., "Geçerken önüme çıktı. Arkadaşlar da şahit zaten. Bilmiyorum ne olacak" dedi.

Karayolu üzerinde market işleten Hüseyin Tekinaslan, "Servis çok hızlı geliyordu. Öteki araç önüne çıkınca çarptı. Yolda başka araç yoktu bereket. Kırmızı yandığında sürünerek geldi. Çok sayıda yaralı var, ölü de olabilirdi. Burada çok sayıda servis bekleyen insan vardı. Bu kırmızı ışık ihlaline çözüm bulunması gerekiyor "şeklinde konuştu.

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