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Trive Yatırım'dan üst düzey atama

Trive Yatırım'dan üst düzey atama

Finansal hizmetlerin tecrübeli isimlerinden Tuğberk Çitilci, 2 Mayıs itibarıyla Trive Yatırım’da Araştırma Direktörü olarak görevine başladı

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Hisse senedi, VİOP, yatırım fonları, tahvil-bono, eurobond, türev ürünler, hisse senedi kredisi, halka arz, yatırım danışmanlığı, ödünç hisse işlemleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan Trive Yatırım, kadrosunu finansal hizmetlerin tecrübeli isimlerinden Tuğberk Çitilci'yle güçlendirdi.

Trive Yatırım açıklamasına göre, İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans diplomasını aldıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde sermaye piyasaları ve borsa alanlarında derinleştirdiği akademik çalışmalarıyla bankacılık doktorasını tamamlayan Çitilci, 2 Mayıs itibarıyla Trive Yatırım’da Araştırma Direktörü olarak görevine başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına sahip olan Çitilci, finansal hizmetler sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip. Çitilci'nin iş dünyasına ilk adımlarını attığı kurumlardan biri, Alternatif Yatırım’ın araştırma bölümü oldu.


Türkiye'nin tarımsal kimya ve gıda sektörleriyle ilgili araştırma raporları yayımlayan Çitilci, 2008'den itibaren çeşitli aracı kurumlarda Varlık Yönetimi ve Araştırma bölümlerinde yöneticilik yaptı. ALB Yatırım'ın Hazine bölümünde Stratejist olarak görev yaptıktan sonra 3 yıl boyunca Sanko Yatırım'da, Nisan 2016-Ocak 2022 arasında ise GCM Yatırım'da Araştırma Müdürü pozisyonunda çalışan Çitilci, Nisan 2022'den itibaren InvestAZ Araştırma Direktörü olarak görev yapıyordu.

Açıklamaya göre, Çitilci’nin "Para & Psikoloji" kitabı Türkiye’de yayınlanan en kapsamlı davranışçı finans eseri olarak yer alıyor.


1986’dan beri Türkiye’nin önde gelen geniş yetkili aracı kurumlarından biri olan ve sıfır komisyon iş modelini kalıcı hale getiren Trive Yatırım, bu atama ile yenilikçi işlem altyapısıyla kolaylaştırdığı yatırım hizmetlerini, rehber niteliğindeki piyasa analizleriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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