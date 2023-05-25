Mevzular Açık Mikrofon nasıl izlenir, kim yönetiyor? Babala TV hangi kanalda?

Deprem bölgesinden ve seçim öncesi yaptığı yayınlar ile çok konuşulan Oğuzhan Uğur 28 Mayıs seçimleri öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu konuk etti. Gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen programda Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular soruldu. 15. bölümü ile büyük ses getiren Mevzular Açık Mikrofon nereden izlenir, nasıl izlenir, Babala TV hangi kanalda?

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Türkiye 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimleri için sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak isimlerden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Karşıt görüşlü bir çok gencin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu olduğu 15. bölüm daha ilk dakikadan binlerce kişi tarafından izlendi. Bazı şehirlerde dev ekran kuruldu ve Babala TV'den Mevzular Açık Mikrofon programı izlettirildi. Peki 15. bölümü ile büyük ses getiren Mevzular Açık Mikrofon nereden izlenir, nasıl izlenir, Babala TV hangi kanalda?

Mevzular açık mikrofon nasıl izlenir?

Mevzular: Açık Mikrofon, 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren YouTube platformundaki BaBaLa TV'de yayınlanmaya başlayan siyaset içerikli TV programıdır. Sunuculuğunu Oğuzhan Uğur, yönetmenliğini kardeşi Tuğrul Uğur üstlenmektedir.

Babala TV geliri ne kadar?

BaBaLa Tv kanalının aylık kazancı hakkında daha önce Oğuzhan Uğur'un adından net bir rakam çıkmamış olsa da Social Blade verilerine göre BaBaLa tv kanalı aylık bin 200 dolar ile 19 bin 300 dolar arasında bir gelir elde etmektedir.