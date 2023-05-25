Yurtta hava durumu nasıl olacak?

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27