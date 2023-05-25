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Kemal Kılıçdaroğlu o soruya cevap veremedi! Seçimi kaybederse istifa edecek mi?

Kemal Kılıçdaroğlu o soruya cevap veremedi! Seçimi kaybederse istifa edecek mi?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Babala TV'de 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybetmesi durumunda CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edep etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu soruya cevap vermezken, "CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na YouTube kanalı Babala TV'de katıldığı "Mevzular Açık Mikrofon" programının kaydı dün akşam (24 Mayıs Çarşamba) yayınlandı. 4 saat 11 dakikalık programın sonunda Kılıçdaroğlu'na o soru soruldu. 

Her seçimi kaybettin neden istifa etmedin?

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek adam ve diktatör yakıştırması yaptınız. 13 yıldır CHP'nin genel başkanısınız, girip de kazandığınız hiçbir seçim yok. Başarısızlığınıza rağmen neden hiç istifa etmeyi düşünmediniz?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu, "Her seçimde biz vekil sayımızı artırdık. Siyaset 5 yılda bir yapılıyor ne yapalım."

Seçimi kaybederseniz istifa edecek misiniz?

Moderatör Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu'na "İkinci turda kaybederseniz CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek misiniz" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, Uğur'un sorusuna "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermekle yetindi.

Türkiye'yi yönetmekten daha zor!

Kılıçdaroğlu, program sırasında yöneltilen bir soru üzerine, CHP'nin içindeki çok sesliliğe vurgu yaparken, "CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor" dedi.

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