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Jorge Jesus: Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı

Jorge Jesus: Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi. 

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde: 

"Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik"

"Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur."

Ligde harika diyemem"

"Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti, kupada harika geçti. Çünkü, kupada finale yükseldik. Ligde ise harika diyemem. Harika diyebilmem için ilk sırada olmamızı gerekirdi. Hala iki maç var. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu. Fenerbahçe sezonun sonunda kaliteli bir futbol oynuyor. Sezona bakınca en iyi dönemimizdeyiz."

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