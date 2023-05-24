BIST 4.425
DOLAR 19,90
EURO 21,44
ALTIN 1.252,52
HABER /  GÜNCEL

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye hizmet verildi

Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye hizmet verildi

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.

İlk gün 401, ikinci gün 950 hasta bakıldığını bildiren Koca, "İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Defne'de vatandaşın hizmetinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'ye kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj: Rekor bir katılım sağladınız
Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj: Rekor bir katılım sağladınız
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na oy istedi!
Dünyaca ünlü isim Tina Turner hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü isim Tina Turner hayatını kaybetti
Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil
Ümit Özdağ'dan HDP'ye: Oy vermezlerse vermesinler umurumda değil
Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'
Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz'
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Mbaye Diagne'den gol krallığı listesi
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Putin'den şok suçlama: Rusya'yla iş birliği yapan ülkelere şantaj yapıyor
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Zafer Partisi'nde toplu istifa depremi! AK Parti'ye katıldılar
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da gözden düştü
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Metin Akpınar'dan seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı
Sivasspor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda finale çıktı