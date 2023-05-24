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Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?

Mansur Yavaş'a soruldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?

Katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?" sorusuna yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben kazanacağını ümit ediyorum. Hem istiyorum hem de ümit ediyorum. Bunun için de gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınına katıldı. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Yavaş gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Montajlar insanları ayaklandırdı"

"Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Ben kazanacağını ümit ediyorum. Hem istiyorum hem de ümit ediyorum. Bunun için de gayret ediyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum. Birincisi Sayın Oğan'ın beklenmeyen bir şekilde karşı tarafa gitmesi. İkincisi en azından bir sonuç alındığı için sandığa gitmeyen ve Millet İttifakı'na oy verecekleri ayaklandırdı. Ama en önemli ne ayaklandırdı insanları biliyor musunuz? Montajlar. Artık Allah korkusu kalmamış insanlarda." dedi.

"Bunu 2019'da da yaşadık"

Yavaş sözlerine şöyle devam etti: "Habertürk'te yaptığım bir programdan sonra söylemediğim bir şeyi sağda solda yaydılar. Yattığın zaman rahat ediyor musun? Montaj video seçmende bir öfke ve daha sıkı sıkıya sarılma işini kuvvetlendirdi. Çünkü rahatsız oluyoruz. Bizim yapmadığımız söylemediğimiz şeyler üzerinden iftira atıyorlar. Bu nedir? Bunu 2019'da da yaşadık. Öcalan resmen AK Parti'ye oy istedi o günlerde. Bunlar yaşandı ülkede."

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