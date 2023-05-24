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Göç İdaresi son rakamları paylaştı: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Göç İdaresi son rakamları paylaştı: İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Göç İdaresi Başkanlığı, an itibariyle ülkemizde toplamda 4 milyon 990 bin 663 yabancının yaşadığını belirterek bunların 554 bin 107'sinin kendi isteği ve güvenli bir şekilde geri gönderildiğini duyurdu.

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Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi devam ediyor.

Sınır boylarında olduğu kadar, farklı yollarla ülkeye giren göçmenlere karşı da bir mücadele yürütülüyor.

Hem sınırlarda yasa dışı göçmenlerin girişi engelleniyor hem de yurt içinde yakalananlar sınır dışı ediliyor.

Göçle mücadele sürerken, muhalefet ise bu durumu seçim malzemesine getirdi.

Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacıların güvenli dönüşlerini sağlayacaklarını belirterek şu ana kadar 500 bin Suriyelinin geri döndüğünü ifade etti.

Göç İdaresi son rakamları paylaştı

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı da ülkemizde yaşayan yabancılarla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre ülkemizde toplam 4 milyon 990 bin 663 yabancı ikamet ediyor.

Bunların 3 milyon 381 bin 429'u geçici koruma kapsamında olan Suriyeliler, 300 bin 720'si uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar, 1 milyon 308 bin 514'ü ise ikamet izniyle kalan yabancılar olarak açıklandı.

554 bin 107 Suriyeli geri gönderildi

Verilere göre, ülkemizden kendi isteğiyle ve güvenli bir şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 554 bin 107 oldu.

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