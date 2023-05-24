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Sinan Oğan'dan Nagehan Alçıya cevap: Kendinizi fazla kaptırmışsınız

Sinan Oğan'dan Nagehan Alçıya cevap: Kendinizi fazla kaptırmışsınız

Cumhubraşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Nagehan Alçı'nın iddialarına cevap verdi. Oğan, ''Fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi.'' dedi.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "bilinçli rol paylaşımında" bulunduklarını savundu. Alçı'nın iddiasına Sinan Oğan cevap verdi.

Nagehan Alçı: Danışıklı dövüş yapıyorlar

Alçı paylaşımında, ''Aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan: Bundan neden rahatsız oldunuz...

Sinan Oğan, Nagehan Alçı'nın paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Alçı'nın paylaşımını alınıtlayan Sinan Oğan, ''Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz?  Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi.Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!'' diye tepki gösterdi.'' diye cevap verdi.

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