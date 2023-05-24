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Tersane işçileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tersane işçileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 20 kişi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlanınca Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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