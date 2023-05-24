Bu da mı montaj Kemal Bey? Hadi Özışık'ın konuğu Serkan Toper

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ülkücü Avukat Serkan Toper ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘montaj’ dediği videolar ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.Abone ol
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce ‘kasetimi çıkarsa inanmayın’ dedi dedi ve sonunda sosyal medyada bazı videolar patlak verdi.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ülkücü Avukat Serkan Toper ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘montaj’ dediği hatta vitesi ileri takarak bu ülkenin cumhurbaşkanına ‘sahtekar’ diyebilecek seviyeye geldiği videoları bir kenara bırakıp, montaj olmayan videoları canlı yayında değerlendiriyor.
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