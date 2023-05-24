BIST 4.425
DOLAR 19,89
EURO 21,41
ALTIN 1.256,40
HABER /  SEÇİM

Bu da mı montaj Kemal Bey? Hadi Özışık'ın konuğu Serkan Toper

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ülkücü Avukat Serkan Toper ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘montaj’ dediği videolar ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce ‘kasetimi çıkarsa inanmayın’ dedi dedi ve sonunda sosyal medyada bazı videolar patlak verdi. 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ülkücü Avukat Serkan Toper ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘montaj’ dediği hatta vitesi ileri takarak bu ülkenin cumhurbaşkanına ‘sahtekar’ diyebilecek seviyeye geldiği videoları bir kenara bırakıp, montaj olmayan videoları canlı yayında değerlendiriyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı
Türk Akım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı
Gurbetçiler rekora koşuyor! Erdoğan'ın oyları artacak mı?
Gurbetçiler rekora koşuyor! Erdoğan'ın oyları artacak mı?
Beşiktaş Belediyesi’nde deprem tuzağı
Beşiktaş Belediyesi’nde deprem tuzağı
İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi
İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi
Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Lübnan Merkez Bankası Başkanı için yurt dışı yasağı getirildi
Interpol'ün kırmızı bülten çıkardığı Lübnan Merkez Bankası Başkanı için yurt dışı yasağı getirildi
Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti
Kocaeli'deki eğitim sendikaları, okul müdürünün darbedilmesini protesto etti
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 23-24 Mayıs alış-satış rakamları
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Sivas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli’nde yapılacak
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması
Temmuz ayı itibarıyla artırılıyor! Bakan Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması