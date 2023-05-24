Olay HDP iddiası! Yazar Osman Diyadin paylaştı: Siz kamuoyu önünde Ümit Özdağ'a tepki gösterin

Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki protokol sonrası HDP'nin tavrıyla ilgili İnternethaber yazarı Osman Diyadin'den dikkat çeken bir iddia geldi. Kamuoyu önünde HDP'ye Özdağ'a göstermelik tepki verilmesi için talimat gittiğini savunan Diyadin, Cumhur ittifakını rehavete sürükleyip sandığa gitmesinin hedeflendiği yönünde istihbarat geldiğini söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7 maddelik protokol karşılığında ikinci turda Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Protokolde "kayyım" hükmünde "devlet görevlilerinin atanması" ifadesi HDP'de tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Yeni durum karşısında HDP yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

"HDP'ye yeni görev"

HDP'den gelen bazı sert eleştirilerle ilgili şaşırtıcı bir iddia İnternethaber yazarı Osman Diyadin'den geldi. Diyadin, HDP'ye yeni bir görev verildiği iddiasına yer verdi.

"Cumhur ittifakı rahatlasın"

Diyadin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Oy vermeyeceğiz diye tehdit edip paylaşımlar ve açıklamalar yapın. Yapın ki Cumhur ittifakı rahatlasın. Sandıkta biz yine ilk turdaki gibi gerekeni yapım Kemal Beye oyumuzu atalım. " ifadelerine yer verdi.

7 maddelik protokol metninde neler var.

İki genel başkanın imzasını taşıyan "Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi Arasında Protokol" başlıklı metinde, protokolün, "Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsadığı" belirtildi.

Ekonomik sorunların çözümü, milli birlik ve beraberliğin sağlanması, sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve işbirliği detaylarının tespit edilmesinin amaçlandığı protokolde temel ilkeler 7 maddede sıralandı.

Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanım ve içeriğin korunacağı, 1924'te kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyeceği ve bu değerlere bağlı kalınacağı bildirilen protokolde yer alan diğer maddeler şöyle:

"Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içinde ülkelerine geri gönderilecektir. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir.

Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır. Bütün yolsuzluklarla hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."