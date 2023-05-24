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Borussia Dortmund, Mats Hummels’in sözleşmesini 2024 yılına uzattı

Borussia Dortmund, Mats Hummels’in sözleşmesini 2024 yılına uzattı

Borussia Dortmund, Alman futbolcu Mats Hummels'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Borussia Dortmund, 34 yaşındaki Alman defans oyuncusu Mats Hummels ile yeni sözleşme imzalandı. Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Mats Hummels'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sarı-siyahlı formayla toplamda 467 maça çıkan Hummels, 34 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 37 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 1 gol sevinci yaşadı.

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