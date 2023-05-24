BIST 4.439
DOLAR 19,89
EURO 21,46
ALTIN 1.262,69
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak

Antalya'da kurulacak 450 dönümlük "millet ormanı" için Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Antalya'da da çalışmalara başlandı.

Antalya Millet Ormanı Varsak bölgesinde, Kepez Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde 450 dönümlük alanda kurulacak. İşbirliği protokolüne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, vatandaşları şehrin boğucu ortamından kurtarmak ve doğayla buluşturmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ettiği millet ormanı projesiyle de atıl halde bulunan Varsak ormanlarının 450 dönümlük bölümünü, şehre kazandıracaklarını aktaran Tütüncü, "Antalya Millet Ormanı ile 7'den 70'e kent sakinlerimizi ormanın, doğanın huzuruyla, bol oksijenle buluşturacağız. Antalya, Kepez'den nefes alacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İtiraf mı suçlama mı? Wagner'in kurucusu: "Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi"
İtiraf mı suçlama mı? Wagner'in kurucusu: "Ukrayna ordusu dünyada en güçlü ordulardan birisi"
Maske ve korona cezası paraları geri ödenecek! Anayasa Mahkemesi karar verdi
Maske ve korona cezası paraları geri ödenecek! Anayasa Mahkemesi karar verdi
Altının kilogramı 1 milyon 258 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 258 bin liraya yükseldi
Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda hasat başladı
Tarım meslek liselerince üretim yapılan alanlarda hasat başladı
Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta tır dorsesinde 134 düzensiz göçmen yakalandı
Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Kastamonu'da sağanak etkili oldu
Manisa'da PKK/KCK- PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı
Manisa'da PKK/KCK- PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de kaçak avcılara operasyon: 657 bin TL ceza kesildi!
İzmir'de kaçak avcılara operasyon: 657 bin TL ceza kesildi!
Kuruluş Osman İsmihan Sultan'ı gerçekte kim oynuyor? Deniz Barut kimdir?
Kuruluş Osman İsmihan Sultan'ı gerçekte kim oynuyor? Deniz Barut kimdir?
Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'a verilen 10 ay hapis cezası kesinleşti
Kaytazdere Belediye Başkanı Kangal'a verilen 10 ay hapis cezası kesinleşti
DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'a 16 yıl 3 ay hapis cezası
DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'a 16 yıl 3 ay hapis cezası
Sağlıklı yaşam için kişisel bakım şart!
Sağlıklı yaşam için kişisel bakım şart!