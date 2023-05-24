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Kastamonu'da sağanak etkili oldu

Kastamonu'da sağanak etkili oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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İlçede yaklaşık bir buçuk saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Devrekani Çayı'nın debisi arttı, bazı tarım alanları su altında kaldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, lokal olarak dolu yağışı ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Laçin, Çontay, Çorbacı köyleri ile Mütevelli Mahallesi'nde şiddetli sağanağın görüldüğünü anlatan Altıkulaç, "Aşırı yağış ve küçük taneli dolu parçalarının ani şekilde erimesinden dolayı Devrekani Çayı yatağında arazilerin bir kısmında sel oluştu. Mütevelli Mahallesi'nde de 5 samanlıkta su baskını var." dedi.

Altıkulaç, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

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