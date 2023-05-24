Irak, ABD'ye kaçırılan 2 tarihi eseri geri aldı

Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Uruk antik kentinden kaçırılan 2 tarihi eserin ABD'den teslim alındığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, tarihi eserleri geri almak için yürütülen diplomatik çabalar kapsamında 2 tarihi eserin New York Başsavcılığınca Irak'ın Washington Büyükelçiliğine teslim edildiğini belirtti.

Sahaf, MÖ dördüncü bin yıla kadar dayanan 2 eserin, 1990 yılında Irak'taki Uruk antik kentinden çalındığını ifade etti.

- Irak, kaçırılan tarihi eserlerini geri almayı sürdürüyor

Irak, son dönemde yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerini geri almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bağdat yönetimi, 1923'te bilimsel çalışmalar için İngiltere'ye götürülen 6 bin parça tarihi eserini 9 Mayıs'ta ülkeye geri getirmişti.

Mart ayında da yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırılan 9 tarihi eser ABD'den geri alınmıştı.

ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında, başta Bağdat olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerindeki birçok müze yağmalanmıştı. Çeşitli uygarlıklara ait tarihi eserlere ev sahipliği yapan Irak Ulusal Müzesi'nden binlerce eser çalınmıştı.