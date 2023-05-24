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Jordi Alba için veda zamanı! Sezon sonu Barcelona'dan ayrılıyor

Jordi Alba için veda zamanı! Sezon sonu Barcelona'dan ayrılıyor

İspanya La Liga'nın yıldız takımı Barcelona, İspanyol futbolcu Jordi Alba'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Barcelona'da bir ayrılık daha yaşandı. İspanyol ekibi, sol bek oyuncusu Jordi Alba'nın 2023-2024 sezonunda sona erecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Jordi Alba sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak" denildi.

2012 yılında Valencia'dan transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Barça ile sayısız başarılara imza attı. Barcelona ile 458 resmi müsabakada görev alan Alba, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Jordi Alba bu süreçte İspanyol temsilcisiyle 6 La Liga, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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