Botlarınızın uzun ömürlü olması için bakım şart!

Niğde Kunduracılar Odası Başkanı Ramazan Aktaş, kışın soğuk günlerde kullanılan botun uzun ömürlü olması için havalar ısınmaya başladığında bakımının yaptırılarak dolaba kaldırılması gerektiğini söyledi.

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Yaz aylarının gelmesiyle beraber Niğde’de hava sıcaklıkları artmaya başladı. Buna bağlı olarak yazlık ayakkabıları kullanmaya başlayan vatandaşlar, kışlık ayakkabıları dolaplara kaldırmaya başladı. Niğde Kunduracılar Odası Başkanı Ramazan Aktaş, vatandaşların kışlık botlarını bakım yaptırmadan dolaplara kaldırılmaması gerektiğini vurguladı.

"Ayakkabılarda bakım ayakkabının ömrünü uzatır"

Aktaş; "Kışlık sezonunun kaldırılması ve yazlık sezonunun başlamasıyla aşırı bir yoğunluğumuz var. Ayakkabı fiyatlarında artış söz konusu. Bu nedenle vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine geçen sezon giydikleri ayakkabıları tamir ettirmek istiyor. Ayakkabılara para veriyoruz onun için bakımını da yapmamız önemli” dedi.

"Kışın giymiş olduğumuz ayakkabılar bakım yapılmadan dolaplara kaldırılmamalı”

Niğde Kunduracılar Odası Başkanı Ramazan Aktaş, mevsim geçişlerinde ayakkabı bakımlarına ve kullanılmayan ayakkabıların saklama şekillerine önem gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kışlık botların doğal boya ve cila ile birlikte temizlenerek kutularda saklanması gerektiğini ifade eden Aktaş, “Özellikle mevsim geçişlerinde ayakkabı bakımları çok önemli. Bunun başında da saklama şekilleri geliyor. Artık spor, bez ayakkabıya ve terliklere geçiş başladı. Bu yüzden kışın giymiş olduğumuz ayakkabılar, botlar, postallar ve çizmeler bakımı yapılarak dolaplara kaldırılmalı. Bize bakım yaptırmak için yaklaşık 70 çift ayakkabı geliyor. Botlar boya ve cila ile birlikte temizlenerek, fırçalanarak ve parlatılarak kutularda saklanmalı. Ama içine de muhakkak kalıp koyulmalı, içlerine yaylı kalıp veya normal kalıp konmadıktan sonra ayakkabı deri kendini çeker. Kalıbı bozulur ve bir daha giyeceğiniz zaman ayağınıza rahatsızlık verir. Onun yerine direkt yaylı, tahta veya plastik kalıplar konulmalı” dedi.

"İkinci el ayakkabıya talep var"

Havaların ısınmasıyla bahçe sezonunun açıldığını, bahçesinde çalışan vatandaşların kullanmak için eski ayakkabıları tercih ettiklerini belirten Aktaş, “Vatandaşlar şuanda ikinci el ayakkabı da almaya başladı. Bizde vatandaşlara ikinci el ayakkabıları satıyoruz. Bahçelerinde çalışma sırasında eski ayakkabıları tercih ediyorlar. Günlük 30 çift ikinci el ayakkabı satışı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.