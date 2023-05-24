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Antalya'da hayvanat bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuk aslanın saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da hayvanat bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuk aslanın saldırısına uğradı

ANTALYA'da hayvanat bahçesinde kafes içerisindeki aslanla özçekim yapmak isteyen çocuğa aslan saldırdı. Aslanın saldırısı sonucu saç derisi parçalanan 4 yaşındaki çocuğun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan 1,5 saatlik operasyonla saç derisi dikildi.

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Olay, Manavgat ilçesinde 13 Mayıs günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan D.A. ve T.A., hayvanat bahçesine gitti. Bu sırada kafesin içerisinde bulunan aslan ailenin dikkatini çekti. Bir süre sonra aile selfie çekmek için aslanın bulunduğu kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı.

Saç derisi parçalandı

Aslan, 4 yaşındaki çocuğun saç derisini parçaladı. Aslan ise görevlilerin araya girmesi ile uzaklaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri tarafından alınan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

A.A.'nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi. Hızla hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği 1,5 saat süren ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Taburcu olan çocuğun evde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

"Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu"

Çocuğun durumu hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Bize öncelikle ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden geldi. Daha sonra hasta acilden bize geldi. Biz acilde çocuğun saç derisini parçalanmış olarak gördük. Olayı duyunca da çok şaşırdık. Çocuğumuz aslanın saldırısına uğruyor, çok şükür ucuz atlatmış. Sadece saç derisinde sıkıntısı vardı, diğer taraflarında sıkıntı yoktu. Gerekli operasyonu yaptık, 10 gün kadar servisimizde kaldı. Sonra evine gönderdik” dedi.

"Çocuklarımızı ne yapacağını bilmediğimiz hayvanlardan uzak tutulması gerekir"

Çocuğun evde psikiyatri tedavisi aldığını belirten Özkan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bize ilk geldiği zaman şoktaydı. Yaşadığı şey sık rastlanan bir şey değil. Yara yerlerinde bir miktar iz kalacaktır. Herhangi bir ciddi sıkıntısı olmayacaktır. Operasyon çok uzun sürmedi. Parçalanan derileri diktik. 1,5 saat sürdü. Çocuklarımızın, ne yapacağını bilmediğimiz hayvanlardan uzak tutulması gerekir. Bize başka vakalar da geliyor, hayvanların mantıkları yok.”

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