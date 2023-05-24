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CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu- Ümit Özdağ görüşmesine ilişkin açıklama! Bakanlık konusu gündeme geldi mi?

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu- Ümit Özdağ görüşmesine ilişkin açıklama! Bakanlık konusu gündeme geldi mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'bakanlık' sözleri olay oldu. CHP'den konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur." dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yapmalarına dakikalar kala, CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımını alıntılayarak, "Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." dedi. Özdağ'ın sözleri gündemi salladı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci,  Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."

CHP'den açıklama

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,  parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüştüğünü hatırlattı.

Görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Zafer Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladığını aktaran Öztrak, "Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon süreci başlattıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokol metninin son derece açık olduğunu vurgulayan Öztrak, dezenformasyon yapılan iki konuya açıklık getirmek istediğini söyledi. Bunlardan birincisinin, protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme olduğunu dile getiren Öztrak, "Protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir." diye konuştu.

İkinci konunun ise bakanlık meselesi olduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim, protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."

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