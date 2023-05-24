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Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacağını söyledi Davutoğlu cephesinden onay çıkmadı

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacağını söyledi Davutoğlu cephesinden onay çıkmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdi. Özdağ'ın kararını açıklamadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Ümit Özdağ'ın "Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak ben yollayacağım" sözlerini Gelecek Partili isim 'günün şakası' olarak niteledi.

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28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saat 11.30 gibi kameralar karşısına geçerek Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Bu karar siyaset sahnesini hareketlendirirken; Özdağ'ın açıklamadan önce sosyal medyada mültecilerin gönderilmesini isteyen gençlere verdiği yanıt da konuşulmaya devam etti.

"İçişleri Bakanı olarak yollayacağım"

Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partili Temurci: Günün şakası

Özdağ'ın bakanlık şartıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdiği yorumları yapılırken bu tweet'e en sert tepki ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı Selim Temurci'den geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci, Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."

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