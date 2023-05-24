Mersin Devlet ve Opera Balesi "Damdaki Kemancı" müzikalini sahneleyecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, müzikal yarın ve Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.Abone ol
"Damdaki Kemancı" müzikalinin rejisörlüğünü Volkan Severcan, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.
Dansları Serbülent Biçer ile Özgür Adam İnanç tarafından hazırlanan müzikalin dekor tasarımını Hatice Kaptı gerçekleştirecek.
Kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video projeksiyonunu Sinan Özdemir'in üstleneceği programda MDOB orkestrası da sahne alacak.
Müzikal, 27 Mayıs Cumartesi günü de sahnelenecek.