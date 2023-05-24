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Cargill, üçüncü kez "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

Cargill, üçüncü kez "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Fabrika Operasyonlar Direktörü Cem Bilge: - "Cargill olarak global sürdürülebilirlik taahhütlerimizden biri de 2030'a kadar tedarik zincirimizden kaynaklı emisyonları yüzde 30 azaltmak"

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Cargill'in Balıkesir'deki fabrikasında hayata geçirdiği "Karbonsuz Buhar" projesi, 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cargill, gezegene bıraktığı karbon ayak izini azaltmaya devam ediyor. Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde Balıkesir'deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi'nde hayata geçirdiği "Karbonsuz Buhar" projesiyle ödül aldı.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "İklim Dirençli Sanayi ve Güçlü Türkiye" başlığında düzenlenen zirve, hükümet yetkilileri, akademi temsilcileri ve özel sektör katılımcılarını bir araya getirdi.


Şirketlerin karbon yönetimine katkılarının ödüllendirildiği zirvede Cargill de üçüncü kez "Düşük Karbon Kahramanı" oldu. Cargill, "Ayak İzini Sil" projesi ile 2018'de, bitkisel trafo yağı FR3 ile de 2021'de aynı ödüle layık görülmüştü.

"Karbonsuz Buhar" projesi kapsamında, Cargill Balıkesir'deki fabrikasında mevcutta bulunan iki adet 150 ton/gün kapasiteli deodorize yerine bir adet 350 ton/gün yüksek verimli deodorize tesisi kurdu.


Üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra buhar ve doğalgaz tüketimini azaltmayı amaçlayan proje ile yıllık 2,5 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlandı, karbon salımı yüzde 80'e varan oranda azaltılarak 4 bin 820 tona düşürüldü. Ayrıca projeyle doğalgaz tasarrufu ile Türkiye'ye 11 bin 727 adet ağaç kazandırıldı.

- "Yıllık 2,5 milyon doğalgaz tasarrufu sağladık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Fabrika Operasyonlar Direktörü Cem Bilge, mevcut deodorizelerde kullanılan vakum sisteminin kule suyu ile çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca eski deodorizelerde ısı geri kazanım verimi düşük. Projemiz kapsamındaki yeni deodorize ile vakum sisteminde soğuk su kullanarak daha az buhar tüketimi ile vakum tutmayı sağladık. Isı geri kazanım sistemini yüksek verimde tasarlayarak ekstra buhar tasarrufu ve doğalgaz tasarrufu elde ettik. Yıllık 2,5 milyon doğalgaz tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu yıllık 4 bin 820 ton düşürdük hem de ülkemize 11 binin üzerinde ağaç kazandırdık. Cargill olarak global sürdürülebilirlik taahhütlerimizden biri de 2030'a kadar tedarik zincirimizden kaynaklı emisyonları yüzde 30 azaltmak. 'Karbonsuz Buhar' projemiz de bu taahhüde katkı sağlıyor. Bu yoldaki çabalarımızı takdir eden böyle bir ödüle layık görülmüş olmaktan çok mutluyuz."

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