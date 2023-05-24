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Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıradaki isim Dimitris Pelkas

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıradaki isim Dimitris Pelkas

Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı. Bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

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Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, gündem yaratacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin bu sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Dimitris Pelkas ile transfer dönemi başlar başlamaz sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek. Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında bazı iddialar konuşulmaya başlandı. Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın neredeyse 3'te 1'i.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi

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