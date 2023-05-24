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Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a iki bakanlık verdi! İçişleri ve Kültür Bakanlıkları Zafer Partisi'nin olacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a iki bakanlık verdi! İçişleri ve Kültür Bakanlıkları Zafer Partisi'nin olacak

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Zafer partisi bu destek karşılığında seçimin kazanılması durumunda İçişleri ve Kültür Bakanlıklarını alacak.

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Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Kemal kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de buluşan Özdağ, kararını kameralar karşısında açıkladı. 

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak.

Sinyalini saatler önce vermişti

CHP Gençlik Kolları, "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla duvarları boyadı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı alıntılayan Ümit Özdağ "Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Saat 11:00'i bekleyin" diyerek İçişleri Bakanlığı'nı aldığını müjdelemişti. 

İsmail Saymaz ilk işareti vermişti

İsmail Saymaz dün akşam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirterek, Zafer Partisi’nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını duyurmuştu.

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