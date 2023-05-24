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Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı oluyor! Görüşmeye dakikalar kala CHP'li gençlere öyle bir paylaşım yaptı ki...

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı oluyor! Görüşmeye dakikalar kala CHP'li gençlere öyle bir paylaşım yaptı ki...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yapmalarına dakikalar kala, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdağ CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımını alıntılayarak, "Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri yollayacağım." dedi.

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CHP Gençlik Kolları, "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla duvarları boyadı, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı alıntılayan Özdağ, "İçişleri Bakanı" mesajı verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama yapmalarına dakikalar kala, CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımını alıntılayarak, "Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." dedi.

Özdağ'ın Twitter paylaşımı şöyle:  "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

İsmail saymaz ilk işareti vermişti

İsmail Saymaz dün akşam, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirterek, Zafer Partisi’nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını duyurmuştu.

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