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15 yaşındaki kızın başına gelen çok korkunç! Giresun'da yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 yaşındaki kızın başına gelen çok korkunç! Giresun'da yaşandı

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

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İlçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, E.K'yi gözaltına aldı.

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