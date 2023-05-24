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Valencia'ya ırkçılıktan 5 maç seyircisiz oynama cezası

Valencia'ya ırkçılıktan 5 maç seyircisiz oynama cezası

Real Madrid'li Vinicius'a, Valencia maçında verilen kırmızı kart cezası iptal edildi

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İspanya'da Real Madridli futbolcu Vinicius'a ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

RFEF, LaLiga kurumu ve İspanyol hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyinin üyelerinden oluşan Rekabet Kurulu, 21 Mayıs'ta yapılan Valencia-Real Madrid maçında Valencia tribünlerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunulması nedeniyle Valencia Kulübüne ceza verdi.

Kurul, Valencia'nın Mestalla Stadyumu'nda 5 maç seyircisiz oynayacağını açıkladı.

Diğer yandan Real Madrid Kulübü'nün itirazı da kabul edilirken, Valencia maçının 90+7'nci dakikasında rakibinin yüzüne dirsek attığı gerekçesiyle Vinicius'a verilen kırmızı kart iptal edildi.

Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmayan Brezilyalı futbolcunun kadroya dahil edilmesi beklenmiyor.

RFEF, kırmızı kart olayı nedeniyle Valencia-Real Madrid maçının VAR hakemi İgnacio İglesias Villanueva'yı açığa aldığını daha önceden duyurmuştu.

- Vinicius'a karşı ırkçılık olayı

İspanyol futbolunda geride bırakılan 35'inci haftaya damgasını vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı stadyumda anons yapılmasının ardından oyun tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7'nci dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Irkçılık olayı, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni İnfantino gibi üst düzey futbol kurumlarının yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi kınamıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.

İspanyol polisi, Vinicius'a ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen, 18-21 yaşlarındaki üç taraftarı gözaltına alsa da henüz dava açılmamasından serbest bıraktı.

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