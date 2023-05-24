Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği sonrası seçimin kazanan adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenirken, 14 Mayıs seçimlerini bilen araştırma şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan ikinc tur tahmini geldi.Özdağ'ın milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajının ortadan kalkacağını söylelen Bayrakçı, "Tahminlerimize göre Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor." dedi.

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İlk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde çalıştıkları açıklanırken, iki liderin bugün ortak basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

Herkes Özdağ'ın ikinci turda nasıl tutum sergileyeceğini merak ederken; konuyla ilgili Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır"

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; 28 Mayıs için oran verdi.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle;

"Anladığımız kadarıyla Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu an görünen iki lider yüzde 90 basın toplantısı yapacaksa bu sadece malumun ilanı olur. Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği anda milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajı ortadan kalkar. Destek verdiği anda oyları süreç içerisinde 2,2 bandında kalmaya devam eder. Yeni bir milliyetçi parti alternatifi olduğunu ortaya koyamaz. Diyelim ki Özdağ, çıkıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sinan Oğan'ın 5,17'lik oyu ne olur? Bunu da açıklayayım. Tahminlerimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor."