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Kara yollarında son durum!

Kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşağı 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolu, 22-25. kilometrelerindeki viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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