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Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye geçti

Gelecek ve DEVA Partisi'nin eski başkanları AK Parti'ye geçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti'ye katıldı.

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor. Bu süreçte siyaset arenasında hareketlilik devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda, Milletvekili genel seçiminde parlamento üstünlüğünü alma sevinci yaşanırken, muhalefet kanadında gergin bir seçim çalışması başlatıldı.

Süreç işlerken, istifalar da kaçınılmaz oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir, siyasi kariyerine AK Parti'de devam etme kararı aldı.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda yeni üyelere rozet takıldı.

Yeni rozetlerini aldılar

Yeni üyelerin içinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir’de yer aldı.

AK Parti Fethiye İlçe Binası'nda gerçekleşen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. Törende, Gelecek Partisi Fethiye Kurucu Başkanı olan Sadet Kansız ve 15 üyesi ile DEVA Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Özdemir ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

“Partimize çok ciddi bir üye kaydı var”

Törende konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, şu ifadeleri kullandı:

Bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kaydı var. Bugün daha güzelini ve coşkulusunu yaşıyoruz. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanımız Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 kişi ile buradalar. Biz Sadet abinin milli ve manevi değerlere sadık olduğunu biliyoruz.

Milli ve manevi değerlere sadık olunmasıyla AK Partiyi tercih etmişlerdir. Ben kendilerine ve arkadaşlarına bu tercihlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu törenin hem Saadet abiye hem ekibine hem de partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

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