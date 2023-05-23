Enner Valencia'nın menajerinden açıklama

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın menajeri sözleşme uzatma durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Chalo Vargas, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Ekvadorlu golcünün menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın geleceği için cuma günü karar vereceklerini söyledi.

"Önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu"

Diario Ole Ecuador'a konuşan Valencia'nın temsilcisi Chalo Vargas, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık."



"Milli takım'a yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz"

Vargas ayrıca şunları söyledi:

"Dubai ve Suudi Arabistan'daki seçenekleri geri planda bırakıyoruz. Bugün Enner Valencia için en önemli şey futbol. Enner 33 yaşında ve yaşına rağmen kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Milli Takım'da oynamaya devam etmek istiyor ve alınacak karar daha çok bununla ilgili olacak. Ekonomik durumu bir kenara bırakmayacağız ama onu Milli Takım'a yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz."



44 maçta 32 gol kaydetti

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Ekvadorlu forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı. 33 yaşındaki Enner Valencia, 32 gol attı ve 6 asist yaptı.