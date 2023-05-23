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Depremzede 1836 çocuk ailelerine teslim edildi

Depremzede 1836 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem felaketi sonrası kayıt altına alınan 1914 refakatçisiz çocuktan 1836'sının kimlik doğrulaması sonucu ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

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Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinden sonra kurtarılan ve evebeynleri bulunamayan binlerce çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altına alındı.

Bu çocukların kimlik tespiti ve ailelerine teslim süreçleri devam ediyor.

Konuya ilişkin Bakanlıktan bir açıklama yapıldı.

1836 çocuk ailelerine teslim edildi

Açıklamada, 1914 refakatçisiz çocuktan 1836'sının kimlik doğrulaması sonucu ailelerine teslim edildiğini belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1914 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1836 çocuk ailesine teslim edilmiştir. 10 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

Tedavisi tamamlanan 56 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 2 çocuğumuz bulunmaktadır.

Kayıtlarımızda olan 12 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca 'Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 566 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir"

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