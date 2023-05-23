Aile dizisi Soykanların çiftlik evi nerede? Aile dizisi nerede çekiliyor?

Show TV'nin iddialı yapımı Aile dizisi bu akşam 12. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilenlerden biri de Soykanları çiftlik evi oldu. Dizide Soykan ailesinin evi İstanbul'da yer alıyor. Aile dizisindeki çiftlik evi ise Reşadiye'de yer alıyor.

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Show Tv ekranlarında 11 bölümdür devam eden sevilen dizi Aile bu akşam yeni bölümü ile yine nefes kesecek. Başrollerini Türkiye’nin en ünlü oyuncularından Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisi Ay yapım imzalı.

Aile Dizisi evi nerede?

Dizide Soykan ailesinin evi İstanbul'da yer alıyor. Aile dizisindeki çiftlik evi ise Reşadiye'de yer alıyor.

Aile nerede çekiliyor?

Aile dizisinin ilk bölümleri İzmir'de çekildi. Daha sonra çekimler İstanbul'da devam etmeye başladı. Dizide Soykan ailesinin evi İstanbul'da yer alıyor. Aile dizisindeki çiftlik evi ise Reşadiye'de yer alıyor.

Aile son bölümde neler oldu, hatırlayalım...

Aslan bu saatten sonra hiçbir şeyin ne kendisi ne de Devin için aynı kalmayacağının farkındadır. Devin'i kendinden koruyabilmek için ona son bir şans tanır. Devin'in ise bir karar vermesi gerekmektedir. Şimdiden sonra ya dimdik Aslan'ın yanında kalacak ve bu ailenin bir parçası olacak, ya da arkasına bakmadan kaçacaktır. Hülya ise oğlunun aldığı hali görünce, İlyas ile girilecek savaşı engellemek adına harekete geçer.



Aslan, İlyas'ın karşısına geçer ve tüm gerçekleri apaçık bir şekilde anlatır. İki aile arasındaki savaş bu saatten sonra kesin bir şekilde başlamıştır.



İlyas, Soykanların tümünün hayatını cehenneme çevirmek için yemin eder. İlk hedefi ise Hülya ve Devin olacaktır. Hülya, ailesini bu durumun içinde bırakmak istemediği için İlyas'ın kapısını çalacaktır. İlyas ise Soykanların geçmişine dair çok büyük bir sır bilmektedir.



Bu sırrı kendisine koz olarak kullanan İlyas, ailesine dokunmama karşılığında Hülya'ya hayatının en büyük ve zor seçimini yapmasını söyler.

Ati'nin ölümü sonrası polis soruşturması başlar. Devin de içinde olacak şekilde bütün Soykan ailesi olay gecesi hakkında yalan ifade vermek zorundadır.



Soykan olmanın ne demek olduğuyla tekrar karşı karşıya gelen Devin, ne yapacağını bilemez. Yalan söylemek kendi inandıklarına ters gelse de ailenin yanında kalıp kalmaması gerektiğini de tartmaktadır.

Hülya, İlyas'ın kendini zorunlu bıraktığı seçimin ardından, herkesin hayatını altüst edecek bir karar alır.



İlyas, Hülya'nın verdiği karar sonrası gerçek planını uygulamak için harekete geçer. Yusuf Soykan'ın ölüm yıldönümünde yaşanacak sürpriz olay ise tüm Soykan ailesini ölümle yüzleşmek durumunda bırakır.