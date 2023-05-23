Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı

Fenerbahçe yarın Sivasspor'la kupa maçında karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'in kendi sahasında oynayacağı mücadele öncesi Jorge Jesus, taraftarlarına çağrı yaptı.Abone ol
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile finale kalmak için yarın kozlarını paylaşacak.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan ilk mücadele 0-0'lık skorla sona ermişti.
Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesi, sosyal medya hesabından taraftarlarına çağrı yaptı. Deneyimli teknik direktör paylaşımında; "Yarın herkes Kadıköy'e!" dedi.
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