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Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı

Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı

Fenerbahçe yarın Sivasspor'la kupa maçında karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'in kendi sahasında oynayacağı mücadele öncesi Jorge Jesus, taraftarlarına çağrı yaptı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor ile finale kalmak için yarın kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan ilk mücadele 0-0'lık skorla sona ermişti.

Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesi, sosyal medya hesabından taraftarlarına çağrı yaptı. Deneyimli teknik direktör paylaşımında; "Yarın herkes Kadıköy'e!" dedi.

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