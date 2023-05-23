Aile dizisi kimin eseri, kısaca özeti sonu nasıl bitecek? Aile dizisi finali sızdı

Show TV'nin en çok izlenen dizileri arasına giren ve ilk bölümü ile büyük ses getiren Aile dizisi uyarlama çıktı. Aile dizisi Amerikan yapımı olan The Sopranos dizisinin Türkiye uyarlaması. The Sopranos 1999-2007 yılları arasında arasında ekrana gelmişti. Peki Sopranalar anlamına gelen The Sopranos dizisinin uyarlaması olan Aile nasıl bitecek?

Abone ol

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerinde yer aldığı, her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Aile dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımı Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı Aile’nin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı. Peki, Aile dizisi nerede çekildi, uyarlama mı? Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile konusu nedir?

Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlandı.

Dizinin konusu New Jersey'de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano'nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony'nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar.

Aile dizisi nerede çekildi, uyarlama mı?

Aile’nin çekimleri İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleşmektedir. Aile dizisi 1999-2007 yılları arasında Amerika'da yayınlanan The Sopranos dizisinden uyarlandı.

Aile dizisi konusu nedir?

Dizide, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Oyuncuları kimler?

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan’ın amcası

İpek Tenolcay - Neşe Akın, Devin'in annesi

Ushan Çakır - Ati

Emel Göksu - Seher Soykan[6], Aslan'ın babaannesi

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi

Ozan Gözel - Devin ve Yağmur'un sorunlu babası

Ecem Simge Yurdatapan - Aysel, Aslan'ın Volta adlı mekanında sahneye çıkan solisti ve kız arkadaşı