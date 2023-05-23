Tekfen İnşaat, Romanya'da 252 milyon dolarlık ihale kazandı

Tekfen Holding: - "Yazı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde söz konusu ihale sonucuna itirazda bulunulmazsa sözleşme imzası için İdare tarafından davet edilmemiz beklenilmektedir"

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Tekfen Holding'in bağlı şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ, Romanya'da proje bedeli 252 milyon dolar olan yeni ihale kazandı.

Tekfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Romanya'daki ihaleye ilişkin bilgilere yer verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ, Romanya'da The National Road Infrastructure Management Company S.A. (CNAIR) tarafından yaptırılması planlanan PLOIESTI-BUZAU HIGHWAY LOT 3: Pietroasele-Buzau, km 49+350 –km 63+250 Projesi'ni üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir yazı almıştır. Projenin toplam süresi mobilizasyon dahil 20 aydır. Proje bedeli 1,160 milyar Rumen leyidir (yaklaşık 252 milyon ABD doları). Yazı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde söz konusu ihale sonucuna itirazda bulunulmazsa sözleşme imzası için İdare tarafından davet edilmemiz beklenilmektedir."