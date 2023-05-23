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Bakan Fatih Dönmez Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Fatih Dönmez Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını açıkladı

Cumhurbaşkanı seçimine 5 gün kaldı. İkinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Bakan Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansının ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi ile mümkün olduğunu söyledi.

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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. 
Burada yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözünün 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini üçünü bir araya getirdiler yine yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dediler ki 'Bu iş böyle olmayacak, Erdoğan karşıtı kim varsa sağdan soldan fark etmez hepsini bir araya getirelim belki o zaman devirebiliriz.' Ama o da tutmadı. Bay Kemal, masadan kalkan ortağını geri çağırdı tekrar masaya oturttu. Muharrem İnce'nin başına gelenleri biliyorsunuz, adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sayın Oğan'a karşı seçim öncesi ve esnasında olağanüstü bir baskı vardı. Şimdi artık önlerinde hiçbir engel kalmadı. İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var."

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın gönlünde, yüreğinde, aklında özel bir yerinin bulunduğunu dile getirdi.

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