ING Türkiye'ye IDC'den "Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi" ödülü

ING Türkiye, 14. IDC Türkiye CIO Summit kapsamında düzenlenen IDC CIO Awards Yarışması'nda "İç Kontrolün Teknoloji Merkezli Yükselişi: Veriye Dayalı Bir Dönüşüm Hikayesi" projesiyle "Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi" kategorisinde birinci olmaya hak kazandı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, kazandığı yeni bir ödül ile dijital liderlik hedefini taçlandırdı.



Banka, IDC CIO Awards Yarışması'nda iç kontrol alanında verimliliğin ve kontrol etkinliğinin artırılması için geliştirdiği "İç Kontrolün Teknoloji Merkezli Yükselişi: Veriye Dayalı Bir Dönüşüm Hikayesi (The Rise of Intelligent Internal Control: A Data-Driven Transformation Story)" projesiyle "Yılın En Başarılı Değişim Yönetimi" kategorisinde teknoloji ve finans sektöründeki rakiplerini geride bıraktı.

ING Türkiye’nin denetim alanında geliştirdiği yapay zeka modelleri, robotik süreç otomasyonu ve veri odaklı dönüşüm projeleriyle iş süreçlerinde devrim niteliğinde gelişmeler yaratılması amaçlandı. Banka, bu projeler sayesinde kontrol ortamını güçlendirirken, kontrol süreçlerini hızlandırdı, proaktif risk yönetimine geçiş sağladı, çalışan memnuniyetini artırdı ve inovatif bakış açısıyla sektörde öncü konumunu sürdürdü.

Proje kapsamında tasarlanan ATLAS uygulamasıyla şube faaliyetlerinde kural bazlı senaryolar yüzde 43 azaltılarak, 4 AI model ile daha doğru ve kaliteli tespitler gerçekleştirme imkanı oldu. ATLAS ile çalışanların işlem incelemelerini tek ekranda gerçekleştirmesi sağlandı, çalışma konforu arttı ve inceleme süresi yüzde 27 düştü.

- Robot kullanımı 99 kat arttı

Verilen bilgiye göre, IKARUS uygulaması ve robotik süreç otomasyonuyla kontrol noktaları otomatikleştirildi. Banka geneline yayılmış kontrol noktalarındaki robot kullanımı 99 kat arttı. Geliştirilen bu süreçlerle kontrol alanı genişletilerek iş kapasitesi 5 katına çıkartıldı. Veri odaklı ve robotik dönüşümle yeni yönetmeliklere uyum kontrollerinin hayata geçme süresi büyük ölçüde kısaltıldı.

Çalışanların veri okuryazarlığı ve kodlama becerileri geliştirildi. Veri odaklı süreçler ve geliştirilen uygulamalarla süreçlerde kontrol ortamı güçlendirildi. Robotik ve veri odaklı dönüşümün sağladığı kaynak verimliliğiyle iş süreçlerini uçtan uca kontrol edebilecek süreç kontrol faaliyetleri uygulamaya alınarak, daha etkili ve kapsamlı bir kontrol yapısı oluşturuldu.