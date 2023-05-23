BAE ve Malezya, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yolunda ilerliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamak amacıyla müzakerelere başlamak için niyet bildirisi imzaladı.

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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gerçekleştirdiği ziyarette üst düzey temaslarda bulundu.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi ve Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz, Kapsamlı Ekonomik Ortak Anlaşması imzalamak için niyet bildirisi imzaladı.

Malezya'nın 2022 verilerine göre dünyada 17'nci, Arap dünyasında da 2'nci ticari ortağının BAE olduğunu aktaran Zuyudi, Malezya'nın Arap ülkeleriyle ticaretinin yüzde 32'sini de BAE'nin oluşturduğunu söyledi.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını vurgulayan Zuyudi, imzalanması durumunda BAE ile Malezya arasında yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını dile getirdi.

Zuyudi, "BAE ile Malezya arasındaki petrol dışı ticaret, son 5 yılda yükselişini sürdürerek 2022'de 4,6 milyar dolara ulaştı. 2021'e göre yüzde 5'lik, 2020'ye göre yüzde 31'lik ve 2019'a göre de yüzde 18'lik bir artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ise iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkileri yeni zirvelere taşımak için BAE ile uzun vadeli ekonomik ortaklığı güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini kaydeden Aziz, anlaşmanın iş fırsatları oluşturacağını ve karşılıklı çıkarlara dayalı kapsamlı bir ekonomi sisteminin oluşturulmasının önünü açacağını ifade etti.

BAE, küresel ticari ortaklık ağını genişletme planları kapsamında şu ana kadar Hindistan, İsrail, Endonezya ve Türkiye ile Kapsamlı Ekonomik Ortak Anlaşması imzaladı.

Gürcistan ve Kamboçya ile varılan uzlaşı sonrası söz konusu anlaşmanın yakın zamanda imzalanması bekleniyor.