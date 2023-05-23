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Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta spor antrenörüne bıçakla saldıran zanlı: Bana namussuzluk yaptı

ZONGULDAK'ta antrenörü bıçakla yaralayan Murat P., sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Murat P., "Pişman değilim" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yaptığı öğrenilen Buket Y., Murat P. tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan Buket Y., ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Buket Y.'nin hayati tehlikesi devam ederken polisin yakaladığı Murat P., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

"Bana namussuzluk yaptı"

Gazetecilere pişman olmadığını söyleyen Murat P., "Az bile yaptım. Benim ekmeğimi yedi, bana namussuzluk yaptı. Namussuzluk yaptı. Aynı apartmanda beni aldattı" dedi.

Murat P. ile Buket Y.'nin 4 yıl dini nikahlı olarak birlikte yaşadıkları, bir süre önce de ayrıldıkları öğrenildi. Murat P.'nin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor.

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