2023 oy kullanmama cezası kaç para oldu, ödemeler nereye yapılır?

Türkiye 28 mayıs pazar günü saat 08.00-17.00 arasında 2. tur seçimleri için oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak istemeyen vatandaşlar oy kullanmama cezası kaç para araştırması yapıyor. ir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur Bu nedenle 2. turda oy kullanmayan seçmenler de YSK tarafından belirlenen tutarda ödeme yapacaklar.

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Türkiye 2. tur seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve oyunu bir kez daha kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak olan 2. turda oy kullanmazsam ne olur, oy kullanmama cezası var mı, 2023 kaç para araştırmaları da başladı. Son seçimlerde oy kullanmama cezası 22 liraydı. Peki 2023 seçimlerinde oy kullanmama cezası nedir?

Seçmenler yine aynı okulda, aynı sandıkta oyunu kullanacak. Seçime 4 gün kala birçok vatandaş oy kullanmazsam ne olur, oy kullanmama cezası var mı, kaç para sorularına yanıt arıyor. 2017 yılında yapılan referandumda oy kullanmama cezası 27 lira olarak YSK tarafından belirlenmişti. 2023 yılı için henüz ceza rakamı belli değil.

Oy kullanmama cezası nedir 2023 kaç para oldu?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Oy kullanırken bunlara dikkat

*Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Seçmen bilgi kâğıdı elinize ulaşmadıysa, YSK’nin internet sitesinde, e-Devlet uygulamasından sandık bilgilerini öğrenebilirsiniz.

*Kimliğiniz olmadan oy kullanamazsınız. Seçmen bilgi kâğıdı gösterilmesi ise zorunlu değil. Sandık görevlisinin verdiği pusulayı ve zarfı kontrol edin. *Üzerinden hiçbir işaret bulunmadığından, pusulanın arkasında sandık kurulu mührü olduğundan emin olun.

*Oy kullanma kabinine cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da kamerayla girmez yasak.

*Herkesin tek pusula hakkı var. Size verilen “Tercih” ya da “Evet” yazılı mührü, tercih ettiğiniz adaya, partiye, ittifaka ayrılan bölüme, dışarı taşırmamak koşuluyla basmaya özen gösterin.

*“Tercih” veya “Evet” mührü dışında pusulanın herhangi bir yerine işaret koyarsanız, mührü birden fazla kez basarsanız oyunuz geçersiz sayılır. *Zarftan pusula dışında herhangi bir şey çıkarsa da oyu geçersiz sayılır.

*Pusulayı zarfa koyarken yırtılmamasına dikkat edin. Yırtık pusulalar geçersiz kabul edilir. Zarfı sandığa kendiniz atın. Başkasına teslim etmeyin. *Seçmen listesinde adınızın karşısındaki alana imza atmayı unutmayın.