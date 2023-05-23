Erdoğan bir 'lider yiyici'! En son Sinan Oğan'ı öğüttü! Fatih Altaylı'dan olay yazı

Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması tartışılıyor. Fatih Altaylı, Sinan Oğan'ın Erdoğan kararıyla birlikte siyaseten lider olma vasfını yitirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset sahnesinde öğüttüğü liderler ve lider adaylarının listesini çıkardı.

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Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Oğan'ın Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalar sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu. Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemeyeceğini iddia edenlerle sohbetlerini anlatan Fatih Altaylı, "Ben ise bunu söyleyenlere 'Emin olmayın' diyor ve geçmişte Bahçeli ile Erdoğan arasındaki polemikleri hatırlatıyordum" dedi.

Sadece Devlet Bahçeli değil, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi pek çok önemli ismin Ak Parti karşıtı siyasete nasıl başlayıp, nerede noktaladıklarını hatırlatan Fatih Altaylı, "Ve kural değişmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağ siyasetteki 'Lider yiyici' rolünü bir kez daha oynadı" deyip Erdoğan'ın 'öğüttüğü' liderleri şöyle sıraladı:

En ucuza Metin Feyzioğlu kapatıldı

- DYP lideri Mehmet Ağar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider öğütme makinasına girdi.

- Ardından Has Parti lideri Numan Kurtulmuş, Erdoğan’ın betonuna mıcır oldu.

- Ardından Süleyman Soylu ona katıldı.

- Sağın potansiyel liderlerinden görülen Metih Feyzioğlu ucuza kapatıldı.

- Siyasal İslamcı genç aydınların lider adayı Ahmet Davutoğlu parti içinde sürklase edilip bir kenara atıldı.

Sağ siyasetteki tüm olası liderleri yok etti

Olası tüm rakip liderler sırayla öğütüldü, yok edildi.

Erdoğan, büyüleyici gücünü sağ siyasetteki tüm olası liderleri yok etmek için kullandı ve başardı.

Şimdilik buna dayanan iki lider var.

Biri hiç kuşkusuz Meral Akşener diğeri ise Ümit Özdağ."

Devlet Bahçeli'yi bu listeye yazamam...

Erdoğan’ın siyasi gücüne ve bu gücü kullanış biçimine şapka çıkarmak şart.

Hiç kimse bu kadar fazla lideri ya da lider adayını bu kadar kolaylıkla öğütmeyi başaramamıştı.

Bu listeye son eklenen Oğan oldu.

Ama ben yine de Devlet Bahçeli’yi bu listeye yazamam.

Çünkü orada kimin kimi öğüttüğü konusu biraz farklı.

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