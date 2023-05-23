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İstanbul'da kuru temizleme dükkanında ölü bulundu! İlk belirlemelere göre ölüm nedeni...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kuru temizleme dükkanında ölü bulundu! İlk belirlemelere göre ölüm nedeni...

BAYRAMPAŞA'da 45 yaşındaki Murat Karaarslan sahibi olduğu kuru temizleme dükkanında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre Murat Karaaslan'ın kimyasal maddeden zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

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Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Şehit Cengiz Topel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Karaaslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek işe başladı. Daha sonra iş yerindeki ürünlerini almaya gelen müşteri Bayram Küçük, arkadaşından haber alamadı.

Murat Karaaslan'ın arkadaşları ve komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi.

Kimyasal maddeden zehirlenerek öldüğü tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Karaarslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipleri tarafından yaptıkları ilk incelemede Karaarslan’ın kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karaarslan’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olay yerine gelen ekipler, ölçme cihazı ile dükkan ve çevresinde kimyasal madde sızıntısına karşı ölçüm yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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