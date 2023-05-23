Genç kızın cinsel ilişki vaadine kanan adam kiralık evde buluştu kabus dolu dakikalar!
ŞİŞLİ'de cinsel ilişki vaadiyle günlük kiralık evde genç bir kızla buluşan adam, içeriye giren iki şahıs tarafından gasp edildi. İşte ayrıntılar...
Şişli Gülbahar Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden V.S. isimli adamla tanışan Cansel Ü., günlük kiralık bir evde buluşma ayarladı.
Ardından genç kız, V.S.'yi ayarladığı eve davet etti. Akşam saatlerinde binaya giren adam, genç kızın telefondan söylediği daireye girdi. Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki şahıs, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti.
7 bin TL parasını ve telefonunu gasp ettiler
Zor kullanan iki şahıs, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasp ettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen V.S. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine ekipleri, V.S.'nin ifadeleri doğrultusunda binaya giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.