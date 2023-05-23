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Bir süredir haber alınamıyordu! Yakınları çatıda feci halde buldu

Bir süredir haber alınamıyordu! Yakınları çatıda feci halde buldu

 MALATYA’da bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, çatı katında iple asılı halde bulundu. Yakınları tarafından bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen E.K.’den (36) bir süre haber alamayan kardeşi şahsın yaşadığı ikamete giderek E.K.’ye ulaşmaya çalıştı.

Çatı katında tavana asılı halde bulunan E.K. ip kesilerek aşağı indirilirken, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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