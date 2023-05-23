Samet Akaydin'in PFDK'ya sevk edilmesine Fenerbahçe'den tepki: Tarihi bir skandal

TFF, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe, sevk sonrası resmi sitesinden yeni bir açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, Samet Akaydin'in, gol sevincinde secdeye giden Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket çok konuşuldu.

Akaydin hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

"Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydın'ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."

Samet Akaydin: Allah'a havale ediyorum

Samet Akaydin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Trezeguet: İyi ki görmemişim

Mısırlı oyuncu, Fenerbahçeli Samet Akaydin'in hareketini ise "iyiki görmemişim" olarak yorumladı. Trezequet, dün akşam yaptığı açıklamada "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi bir şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.